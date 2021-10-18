شددت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد على أنه يشترط للفئة العمرية «12 - 18 عاما» الحصول على جرعتين من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» للسفر عن طريق منفذ جسر الملك فهد، وذلك حسب الإجراءات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين.

وأشارت إلى أنه يشترط لسفر السعوديين للفئة العمرية «6 - 12 عاما» عن طريق منفذ جسر الملك فهد، إصدار تأمين سفر معتمد يغطي مخاطر الإصابة بفايروس كورونا، أما في الجانب البحريني فتتمثل المتطلبات بإجراء مسحة طبية PCR، مشيرة إلى أنه يمكن لهذه الفئة العمرية إجراء فحص PCR في الجسر في الجانب البحريني مع الالتزام بالحجر لمدة 5 أيام.

وفي ما يخص الفئة العمرية «دون 6 أعوام» من السعوديين، فيشترط إصدار تأمين سفر معتمد يغطي مخاطر كورونا للسفر عبر منفذ الجسر، أما في الجانب البحريني فلا يتطلب أي إجراء، والأمر ذاته ينطبق على الأطفال الرضع.

وجددت المؤسسة التأكيد على أن وثيقة السفر المعتمدة للسفر عبر منفذ جسر الملك فهد هي «جواز السفر»، مبينة أن التأمين الطبي المعتمد هو بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر فايروس كورونا خارج السعودية وفقا لما تعلنه الجهات المختصة.