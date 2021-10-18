شاركت الوطنية للإسكان، المطور الوطني، في معرض «جيتكس جلوبال 2021» الذي يقام في الفترة من 17-21 أكتوبر الجاري في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ويعد المعرض الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا ويجمع كبريات المؤسسات العاملة في التكنولوجيا والابتكارات الرقمية من حول العالم.

حيث شاركت الشركة بثلاث منصات وهي «بلدي» البوابة التي طُورت بالتعاون مع جهات القطاع البلدي المختلفة لتكون البوابة الوطنية الداعمة للمجتمع البلدي. وتشمل هذه البوابة في المرحلة الحالية ثلاث خدمات رئيسية وهي: الخدمات التفاعلية والخدمات الإلكترونية التي تساعد على تقديم الطلبات الإلكترونية لاستخراج الرخص الأكثر استخداما، والخدمات المعلوماتية التي تساعد المستفيدين في اتخاذ القرارات ذات العلاقة بما يساهم في تحسين مستوى الرضا عن جهات القطاع البلدي والخدمات المعلوماتية.

ومنصة وتطبيق «سكني» التابع لبرنامج «سكني» يقدم حلولًا ذكية للسكن وتملكه وخدمات مثل طلب التمويل دون الحاجة إلى الذهاب إلى جهة التمويل وطلب التصميم الهندسي للمنزل والتصميم الداخلي للمنازل وخدمات لعرض قوائم المقاولين ومكاتب الإشراف الهندسي وتوثيق عروض الإيجار وعرض الوحدات السكنية للبيع.

وأخيراً شبكة «إيجار» وهي منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، وتقدم مجموعة من الحلول الرقمية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.

وتولي NHC الوطنية لللإسكان أهمية كبرى للتكنولوجيا في المجتمعات العمرانية التي تقوم بإنشائها بما يعزز جودة الحياة وعصريتها ويجعلها أكثر سهولة وراحة للمستفيدين.

وبلغت مشاريع الشراكة مع المطورين في المملكة التي تنفذها الشركة أكثر من 112 ألف وحدة سكنية، ومجموع الأراضي الخاصة بالضواحي التي تطورها أكثر من 100 مليون متر مربع، بخلاف أكثر من 34 مليون متر مربع تحت التطوير. كما ضخت أيضا أكثر من 13 ألف وحدة سكنية ضمن 43 مشروعا للإسكان الميسر، ما يحقق معروضا عقاريا مميزا.

ومن أبرز مشاريع NHC الوطنية للإسكان ضاحية الجوان في مدينة الرياض وهي الأكبر على مستوى المملكة وتوفر إلى جوار الضواحي الأخرى التي تطورها الشركة أسلوب حياة عصريا يحقق جودة المعيشة ويراعي تكامل الخدمات والمرافق اللازمة بما يلبي رغبات الأسر المستفيدة.

وتسعى الشركة لصناعة عقارية تعزز تنوع الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة نسبة المحتوى المحلي في الصناعة.