كشف المدير التنفيذي لمهرجان فن البصر فهد العنزي عن مواجهته صعوبة في تنفيذ المهرجان والفعاليات والإجراءات المتعددة المطلوبة من البلدية -حسب وصفه- وطلب إيقاف بعض الفعاليات منذ أسبوع مع انها مرخصة ورسمية ومعتمدة مبيناً أن رئيس بلدية البصر حضر للموقع وأكد على الاحترافية والتنظيم المميز، وتم إبلاغه عن المشكلة القائمة بخطاب رسمي وشفهي بوجود خلل في نظام البلدية بسبب عطل في سداد قيمة فاتورة حسب استلامها من إدارة الاستثمار يوم الخميس 1443/3/8 وهي إضافية لمساحة جديدة بناء على موافقته وتوجيهاته.

وقال العنزي: عند بدء دوام يوم الاحد، فوجئت بخطاب رسمي من البلدية بالإلغاء بسبب مساحة اضافية، متسائلاً: هل يعقل اغلاق مهرجان كامل يعمل فيه 1000 شاب وشابة بسبب مساحة وخلل في نظام البلدية رغم التأكيد والتوجيه والمتابعة المستمره مع رئيس البلدية ومدير الاستثمار ومدير الخدمات ومنسوبي البلدية كافة والمطالبة بإصلاح الخلل.

فيما كشف المتحدث الرسمي لبلدية البصر عبدالله العنيزان انه في يوم الأحد تم ابلاغ مستثمر منتزه الأمير فيصل بن مشعل في مركز البصر رسمياً بإيقاف المهرجان المقام داخل المنتزه نظير إخلال ومخالفة بنود العقد مضيفاً أن إيقاف المهرجان صدر بقرار من رئيس البلدية بناء على ما رأته اللجنة المشكلة بهذا الخصوص بعد عدة اشعارات صادرة للمستثمر بشأن تجاوز ومخالفة أنظمة البلدية.

وأكد العنيزان أن البلدية تسعى لكل ما من شانه تعزيز الاستثمار بالمنطقة وتوفير البيئة المناسبة مشيرًا الى أن المنتزه شهد العديد من المهرجانات الترفيهية الناجحة خلال الأعوام الماضية.