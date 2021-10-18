أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 38 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 52 حالة، ووفاة حالتين.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 547,969 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 100 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 536,999 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8765 حالة وفاة.
وأكدت «الصحة» أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها لمواجهة المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» أو تطبيق «توكلنا» للحصول على لقاح كورونا.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.
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