دشنت مؤسسة مطوفي جنوب شرق آسيا في مكة المكرمة أكبر مصنع للوجبات الصحية للحجاج بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 مليون وجبة غذائية سنوياً، وتساهم في تغطية الاحتياج العام للمؤسسة وباقي مؤسسات الطوافة والفنادق ودور الضيافة في توفير الوجبات الصحية. ويأتي هذا المصنع كجزء من عمليات التحول التي تسير عليه المؤسسة وفق خطتها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠. وكشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي جنوب شرق آسيا المطوف محمد أمين بن حسن أندرقيري، عن أن المصنع يقدم وجباته بثلاثة أنواع مختلفة «الوجبة المعقمة، والوجبة المجمدة، والوجبة الجاهزة». وأشار إلى أنه أقيم على مساحة 35 ألف م2، حيث يستخدم المصنع تقنية البخار والهواء وبعض التقنيات الحديثة، وقال:«المصنع سيحقق نقلة نوعية في مستوى توفير العمليات الغذائية لحجاج بيت الله الحرام». وبين رئيس المؤسسة أن السعة التقديرية للمصنع تصل إلى 25 مليون وجبة غذائية سنوياً، مع تفعيل عمل العامين بنظام الشفتين، كما يمكن أن يرتفع هذا العدد بحسب الحاجة والطلب. وعن تكلفة المصنع، قال أندرقيري: «بناء على قرار الجمعية العمومية رصدنا ميزانية قدرها 280 مليون ريال، وعملنا خلال 3 أعوم، ونحن نصل الآن إلى مرحلة التشغيل بعد أن صرفنا ما يصل إلى 70 مليون ريال». وأضاف: «جهز المصنع بأحدث التقنيات والمساحة قابلة للتوسع وجهزنا 16 معملا وخطتنا القادمة أن يكون المعمل مركزيا لمصانع ومطابخ التغذية بمكة، ويكون فيه أعلى درجات الاختبارات للجودة وهذا الجزء الخاص بالتوسع في المرحلة القادمة».