كشف تجمع المدينة المنورة الصحي تطبيق 183 عقوبة بديلة لمخالفي أنظمة المرور بمنطقة المدينة المنورة منذ مطلع العام الحالي 2021.

وشهد شهر فبراير من العام ذاته ارتفاع عدد العقوبات المطبقة إلى 26 عقوبة، بينما شهد شهر يناير أقل عدد عقوبات بواقع 14 عقوبة.

وأوضح التجمع في تقرير صادر عنه أنه وضمن المشاركة المجتمعية بين تجمع المدينة المنورة الصحي والإدارة العامة للمرور، استأنف الطرفان تنفيذ الاتفاقية المبرمة بينهما لتطبيق برنامج العقوبات البديلة لهذا العام، حيث استقبل مكتب المرور الصحي التوعوي بمستشفى التأهيل الطبي بالمدينة المنورة 183 مخالفا حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الانخفاض النسبي لأعداد المخالفين خلال الفترة المذكورة يعود لأسباب احترازية تتعلق بالاحتياطات المتبعة لمنع انتشار فايروس كورونا.