واصلت بلدية بريمان الفرعية حملاتها الرقابية بجولات ميدانية مكثفة بمساندة شرطة البلدية والإدارات المعنية بالأمانة بهدف مكافحة الظواهر السلبية بالنطاق، وأسفرت جولة أمس (الأحد)، عن إزالة إحداثيات عن أراضِ حكومية قدرت بمساحة 7600 متر مربع.

وأوضح رئيس البلدية تركي الذروي أنه جرى إزالة 11 من الأحواش بحي بريمان الشعبي والمقامة بلا مستمسكات شرعية، ما استوجب إزالة التعديات وتطبيق الإجراءات النظامية، لافتاً إلى أن البلدية تنفذ جولات رقابية مستمرة على المواقع التي يكثر فيها التعديات وإزالتها وعدم إفساح المجال لضعاف النفوس للتعدي والإحداث بأي شكل من الأشكال، ويأتي ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في تحسين المشهد الحضاري على الطرق وداخل الأحياء.

وتهيب الأمانة بالجميع على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.