برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ينطلق من جديد غداً (الثلاثاء)، وبشكل استثنائي لقاء الخميس للناجحين بمدينة أبها بعد توقف في فترة كورونا، تحت عنوان «قصة نجاح واحتفاء بإستراتيجية عسير».

وسيكون ضيوف اللقاء أمين منطقة عسير وليد بن محمد الحميدي، ونائب رئيس هيئة تطوير عسير عمرو بن حمود العمري، ومستشار أمير منطقة عسير ناصر بن محمد آل قميشان، ويقود دفة الحوار الإعلامي خالد العقيلي.

يذكر أن اللقاء قدم خلال عشر سنوات أكثر من 140 قصة نجاح و

٢٨٠٠٠ مستفيد، وتتم استضافة أصحاب قصص النجاح الملهمة، ويسلّط الضوء على الإنجازات الوطنية للشباب السعودي محلياً وعالمياً في ٢٠ مدينة ومحافظة داخل المملكة.