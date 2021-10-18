نفذت الشؤون الصحية في محافظة الطائف حملة سرطان الثدي على مدار أسبوعين كاملين، حيث استفاد منها 33.286 سيدة، تم الالتقاء بهن من قبل المثقفات الصحيات في المجمعات والحدائق العامة والإدارات الحكومية، ما استدعى تحويل 622 سيدة إلى المستشفى للمزيد من الفحوصات. وأشار المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان إلى أن الحملة قامت بلقاء السيدات والتحدث معهن من خلال استبيان شامل يتحدث عن حالات قصص عائلية داخل الأسرة لإصابة أحد أفرادها: (الأم، البنت، الأخت، الجدات، بنات الأخ، والأخت) بسرطان الثدي أو المبيض أو الإصابة الشخصية بهذا المرض أو معالجة إشعاعية على الصدر في عمر ما بين 10 إلى 30 سنة، موضحا أن هذه الحملة تهدف إلى نشر الوعي الشامل حول سرطان الثدي، والاكتشاف المبكر لأي حالة، حتى يمكن التدخل وعلاجها في وقت مبكر قبل تفاقم الأمر.