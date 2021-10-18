قال الخبير الاقتصادي عضو مجلس الشورى فضل سعد البوعينين لـ«عكاظ»: لم نكن لنصل إلى مرحلة تخفيف قيود الاحترازات الصحية لولا فضل الله ثم حكمة القيادة في إدارتها الأزمة وتركيزها على صحة المواطن والمقيم أولا، وتسخيرها كامل الإمكانيات لمواجهة الأزمة صحيا واقتصاديا، وعمل الحكومة المتميز والإجراءات التي اتخذتها وجاهزيتها التي ساهمت في الحد من التداعيات والوصول إلى مرحلة أكثر أمنا تسمح بخفض الاحترازات وعودة الأنشطة إلى سابق عهدها. وأضاف أن تخفيف القيود ينعكس إيجابا على قطاعات الاقتصاد عموما، غير أن القطاع السياحي أكثر المستفيدين، فعودة الحياة لما كانت عليه ستسهم في تعزيز الأنشطة السياحية، خصوصا أن الإجراءات الأخيرة ستزيد حجم المسافرين وعدد الرحلات الجوية عما كانت عليه وسيكون لها انعكاس على حركة السياحة الداخلية وإيرادات شركات السفر بعد إلغاء إجراءات التباعد.وأضاف البوعينين أن قطاع السياحة سيشهد ازدهارا ملحوظا ونموا متوافقا مع المتغيرات الاحترازية، كما أن كثيرا من المنشآت السياحية التي توقفت بسبب الجائحة والاحترازات ستعود للعمل من جديد مع توقع زيادة الطلب. وهناك جانب مهم في قطاع السياحة وهو ما ارتبط بمكة والمدينة؛ وأحسب أن تخفيف الاحترازات والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في الحرمين الشريفين سينعكس على قطاع الإيواء والخدمات في المدينتين المقدستين وهذا لن يقتصر على الداخل فحسب بل سيمتد لمعتمري الخارج أيضا.من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن تخفيف ورفع القيود سينعش السياحة الداخلية بشكل كبير، إذ إن السعودية لديها مقومات كبيرة في الجانب السياحي كما في عسير والطائف وموسم الرياض، وبالتالي فتخفيف القيود سينعش القطاع ويزيد من إيراداته.قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ»: يومًا تلو الآخر تبرهن السعودية على نجاعة قراراتها في محاربة الجائحة وانتقالها السلس من مرحلة إلى مرحلة دون الوقوع في فخ التعجل والمكاسب السريعة، وبإعلان الجهات المسؤولة تخفيف الاحترازات الصحية تدخل السعودية في المرحلة الأخيرة من مواجهة الجائحة بعد أن تمكنت باقتدار من كسب المراحل السابقة بأقل الخسائر.وأوضح المغلوث أن قرار تخفيف الاحترازات جاء نظرًا للتقدم في تحصين المجتمع، وانخفاض عدد الحالات، واعتبر أن قرار التخفيف سيعود بالنفع الكبير على الفنادق والشقق المفروشة خصوصا في مكة المكرمة، بعد السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام، وأيضًا مدينة الرياض، التي ستشهد بعد أيام انطلاق موسم الرياض الثاني، الذي يحفز ويحرك النشاط الاقتصادي، ويزيد في الناتج المحلي، ويفتح فرصًا وظيفية مؤقتة، ويساعد في تشغيل الفنادق والمنتجعات والنقل والمطاعم ودور الإيواء. وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد قصور وقاعات الأفراح خلال الفترة القليلة القادمة إقبالاً كبيرًا، بعد قرار السماح بإقامة وحضور المناسبات دون تقييد بالعدد.