أكد استشاري الطب الوقائي والصحة العامة بهيئة الصحة العامة (وقاية) الدكتور عماد لافي المحمدي أن تطبيق التباعد وتحديد الطاقة الاستيعابية مستمر في المواقع التي لا يمكن حصر دخولها على الأشخاص مكتملي التحصين مثل المساجد وأسواق النفع العام، مشيرا إلى إلغاء اشتراط فحص الحرارة عند المداخل والاكتفاء بالحالة الصحية في «توكلنا».وأكد المحمدي السماح بتقليص حد التباعد في التعليم إلى 30 سنتيمترا بين الطاولات، وإمكانية استخدام الواقي الطبي بدلا عن الكمامة للمعلمين.جاء ذلك في المؤتمر الأسبوعي المشترك مع وزارة الصحة، وأوضح المتحدث باسم الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الأبحاث أثبتت أن لقاح موديرنا ذو كفاءة عالية وأعلى من أمثاله من اللقاحات في مواجهة التحورات المثيرة للقلق. وطالب بالإسراع في أخذ الجرعة التنشيطية لبعض الفئات من ذوي المخاطر العالية وسيتم التوسع في ذلك لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والممارسين الصحيين.وأعلن المتحدث تسجيل 41 حالة جديدة وبلغ عدد الحالات النشطة (2221) والحرجة (106) حالات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الأحد) بمشاركة المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، والمتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية سيف السويلم، والمتحدث باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر.وأشار العبدالعالي إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (536947) حالة بإضافة (47) حالة تعاف جديدة. فيما بلغ عدد الوفيات (8763) حالة، بإضافة (3) حالات وفاة جديدة.من جانبه، كشف المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب ضبط 22746 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال الأسبوع الماضي، مشدّدا على اشتراط التحصين بجرعتين لدخول المواقع والأنشطة كافة واستمرار تطبيق التباعد وارتداء الكمامات في المواقع التي لا يمكن التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها عبر «توكلنا».من جانبه، أشار المتحدث باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حسني حيدر، إلى أنه تم رفع عدد الأبواب المخصصة للدخول إلى 44 بابا، ويشرف على عملية التفويج وتنظيم الحشود نحو 780 موظفا وموظفة وسيكون صحن المطاف مخصصا للمعتمرين فقط، وجميع الصلوات من السنن الرواتب وسنة الطواف وغيرها من النوافل ستخصص لها مصليات بالدور الأول وتمت إزالة الحواجز البلاستيكية حول الكعبة المشرفة واستبدالها بحواجز أخرى استعدادا لإزالتها بشكل كامل.من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم السماح بإقامة المناسبات في قاعات الاحتفالات وغيرها مع مراعاة الالتزام بالضوابط، ومن أبرزها التحصين بجرعتي لقاح، وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة، موضحا السماح بتقديم خدمة التزيين النسائي وفقا للبروتوكول المعمول به لصالونات التجميل.