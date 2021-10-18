دهمت الفرق الميدانية في أمانة محافظة جدة شقتين في عمارة سكنية قديمة في حي البغدادية استخدمتا تزوير ماركات الملابس باستخدام «الملصقات» لبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع.وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء «البغدادية» تمكنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن عمارة قديمة، وجد في طابها الأرضي شقة تستخدم لصنع الأحذية المقلدة باستخدام «الملصقات» لبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع، مشيراً إلى ضبط شقة أخرى في الطابق العلوي في العمارة ذاتها يُمارَس فيها تزوير ماركات عالمية على الملابس وبعض الشعارات الوطنية وصور رسوم متحركة، مضيفاً تمت مصادرة 15.000 لاصق، و«200» قطعة من الملابس وأدوات تستخدم لعمليات التزوير.