أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أن المواطن يتطلع لإنجاز المشاريع التنموية المعتمدة من الدولة باعتبارها أولوية، مشدداً خلال ترؤسه جلسة مجلس المنطقة في دورتها الثالثة والرابعة للعام المالي الحالي 2021، بحضور جميع أعضاء المجلس، على ضرورة متابعة مراحل جميع المشاريع وتزويده بالتقارير عن كل مرحلة ومستوى الإنجاز. ونوه الأمير حسام بالدعم اللامحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، مثمناً جهود لجان المجلس، والدور الكبير لأعضاء مجلس المنطقة من الأهالي على ما قدموه خلال فترة تكليفهم، وعضويتهم الحالية ودورهم الفعال في الإسهام مع زملائهم أعضاء مجلس المنطقة من مسؤولي الإدارات الحكومية في الطرح الإيجابي المعزز لمغذيات التنمية، لافتاً إلى ما حظيت به منطقة الباحة وما تحظى به من دعم سخي، ليس آخره توقيع عقد استثمار إنشاء وتشغيل منتجع رغدان السياحي الذي يقع على مساحة تتجاوز 50 ألف متر مربع، وبتكاليف إنشائية تتجاوز 350 مليون ريال، وعدّه أحد أبرز المشاريع النوعية بالمنطقة والمملكة.