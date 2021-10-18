أطلق أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح ناصر الجاسر 7 مشاريع تنموية في المنطقة لخدمة شبكة الطرق بإجمالي أطوال تجاوزت 120 كيلومترًا. وقال أمير الشرقية: «نسعد بمثل هذه الإنجازات التي ترفع من مستوى جودة الحياة.. سرنا اليوم تدشين عدد من مشاريع الطرق في المنطقة والاطلاع على المشاريع الجاري تنفيذها ضمن رؤية الوزارة الطموحة التي تسعى لتحقيق تطلعات المواطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة.وشملت المشاريع تدشين استكمال الطريق الدائري بالأحساء (الضلع الشمالي الغربي) بطول 29 كيلومترا، وعدد من التقاطعات التي تربط الطريق الدائري مع طريق مكة - الصناعية وتقاطع الطريق الدائري مع طريق الدمام - الهفوف، والذي اشتمل على 3 جسور فوق خط السكة الحديدية وتقاطع رقم 18 الذي يخدم سوق المواشي والأعلاف. كما تم تدشين جسر مدخل الهفوف عند تقاطع طريق الرياض مع خط السكة الحديدية، وتمت إزالة الجسر القديم وإعادة إنشائه وتوسعته إلى 4 حارات وإعادة إنشاء الطريق القائم بطول 1270 مترا. كما تم تدشين التقاطع العلوي على طريق الرياض الدمام السريع، والطريق المؤدي إلى إصلاحية الدمام بطول 3 كيلومترات.استكمال دائري الدمامتضمن حفل تدشين مشاريع وزارة النقل والخدمات اللوجستية استكمال الطريق الدائري الذي يربط طريق الدمام الجبيل بطريق الرياض الدمام وطريق الظهران العقير سلوى بطول 7 كيلومترات، إذ تم تنفيذ طريق مزدوج بعدد 3 حارات مرورية لكل اتجاه بطول 7 كيلومترات، وتنفيذ 4 معابر علوية، حيث سيعمل الطريق على نقل حركة الشاحنات خارج النطاق العمراني لحاضرة الدمام. كما دشن أمير الشرقية الطريق الرابط بين طريق الرياض الدمام بالمدخل الجنوبي للمطار والمخارج المرتبطة معه على طريق الرياض الدمام وتم تنفيذ أعمال ازدواج الطريق بواقع 3 حارات لكل اتجاه بطول 13.500 كيلومتر، وتم تنفيذ المخارج المرتبطة مع الطريق على طريق الرياض/‏‏الدمام بطول 11.8 كيلومتر، والانتهاء من أعمال الإنارة بعدد 132 عمود إنارة وسياجا عالي الشد بالجزيرة الوسطية بطول 13.35 كيلومتر. كما تم تدشين الأعمال المتبقيـــة لطرق الخدمة وأعمـــال الأرصفة واللوحات الإرشـــادية على امتداد طريق الرياض - الدمام السريع (دائري الدمام) بطول 12.400 كم، وكذلك تدشين طريق ربط المخطط الزراعي بالبريقـــا بالطريـــق الدائري بالأحســـاء بطول 1.8 كم، وتنفيذ طريق خدمة بطول 1.6 كم، وتنفيذ التقاطع السطحي على الطريق الدائري بالأحساء.