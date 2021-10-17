شهد رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي لقاء مواءمة الخطط والبرامج الدراسية بنظام الفصول الدراسية الثلاثة مع برنامج تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية منطقة عسير «قمم وشيم»، الذي نظمته وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية. وهدف اللقاء الذي أدارته المشرف العام على مكتب التحول إلى نظام الفصول الدراسية الثلاثة بالجامعة الدكتورة سعاد القحطاني إلى مواءمة الخطط والبرامج بالجامعة مع برنامج تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية منطقة عسير «قمم وشيم»، وذلك في ظل التحول إلى الفصول الدراسية الثلاثة الذي تعمل عليه الجامعة.

واشتمل اللقاء على كلمة لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم، أكد فيها حرص الجامعة على أن تأخذ في الاعتبار مواءمة خططها وبرامجها مع برنامج تنمية القدرات البشرية واستراتيجية منطقة عسير «قمم وشيم»، مشيراً إلى أن ذلك يقتضي تعزيز المهارات وتكثيف التدريب والتواصل مع جهات التوظيف، مستعرضاً خلال اللقاء بعض المقترحات للبدء بتطويرها في ما يخص المواءمة مع استراتيجية تطوير منطقة عسير ومنها برامج في السياحة والضيافة والثقافة والفنون والعمارة والزراعة والثروة الحيوانية وفعاليات الرياضات البحرية والطبيعة.

وشهد اللقاء حديثاً حول محور «البرامج والمناهج التعليمية»، قدمته المشرف العام على وحدة المناهج والخطط الدكتوره أضواء الأحمري، وحديثاً آخر حول محور «التدريب والإرشاد المهني» قدمته المشرفة على وحدة التدريب الطلابي الدكتورة منى الشهري.

يُذكر أن اللقاء شهد حضور عدد من مسؤولي ومنسوبي الجامعة، والعديد من المداخلات والمناقشات.