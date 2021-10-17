أكدت HONOR، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عالمياً، اليوم نيتها إطلاق هاتف HONOR 50 قريباً في السعودية، وهو أحدث إضافة إلى مجموعة هواتف HONOR الذكية، وقد تم تجهيز هاتف HONOR 50 بترقيات ومزايا محسّنة بالإضافة إلى مزاياه ووظائفه الرائعة لتصوير الـVlogs. كما أنه سيأتي أيضاً مدعوماً بتطبيقات وخدمات جوجل، ويعد الهاتف المزيج المثالي بين التقنيات المبتكرة والتصميم الأيقوني.

إعدادات فائقة للكاميرا من أجل جميع صناع المحتوى

صمم هاتف HONOR 50 ليكون الجهاز المثالي للمستخدمين الذين يرغبون دوماً بأن يكونوا على تواصل، ويتميز الهاتف بإمكاناته القوية للتصوير بشكل عام ومزاياه المبتكرة لتصوير الـVlogs بشكل خاص، وذلك مع الأوضاع المتعددة للتصوير والتي تلبي جميع المتطلبات للحصول على مدونات فيديو مثالية، وتحفيز المستخدمين على إطلاق العنان لإبداعاتهم ومشاركتها مع العالم من حولهم، في أي وقت وفي أي مكان.

تم تجهيز HONOR 50 بإعدادات محسّنة للكاميرا وتتألف من كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرا بزاوية عريضة 8 ميجابكسل لالتقاط المناظر الطبيعية برؤية واسعة، وكاميرا مساعدة على العمق بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط صور البورتريه وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لالتقاط أدق التفاصيل بوضوح. تحتوي الكاميرا أيضاً على كاميرا فيديو بدقة 12 ميجابكسل، ومجموعة متنوعة من أوضاع تصوير الـVlogs التي تمكّن المستخدمين من التقاط ومشاركة كل لحظة بطرق مبتكرة، بداية من الأنشطة اليومية في المنزل أو توثيق المناظر الطبيعية الخلابة أو نشر رقصة شهيرة. تتضمن أوضاع التصوير -بعدسات متعددة- وضع التصوير الأمامي ثم الخلفي، تسجيل العرض المزدوج، التسجيل بالحركة السريعة والبطيئة، تسجيل صورة ضمن صورة، مما يمنح المستخدم كاميرا يمكنها تحقيق نتائج رائعة في جميع أنواع التصوير.

وضوح ونقاء الصوت

من أجل تجربة متكاملة لتدوين الفيديو ولتلبية متطلبات أنماط الحياة الرقمية لصناع المحتوى، يأتي هاتف HONOR 50 مزودا بما يصل إلى ثلاثة ميكروفونات لالتقاط الصوت بشكل أفضل عند تصوير مقاطع الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضاً استخدام سماعات الرأس لتسجيل الصوت لا سلكياً من مسافة تصل إلى 10 أمتار، مما يمنح المستخدمين مزيداً من الراحة والحرية عند تسجيل مدونات الفيديو أو أثناء تسجيل البث المباشر.

بطارية 4300 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 66 واط لطاقة تكفي طوال اليوم

للحصول على الأداء الأمثل ولدعم مزايا التصوير الرائعة، صمم هاتف HONOR 50 ليوفر عمر بطارية أطول وطاقة تكفي طوال اليوم، فهو يحتوي على بطارية رائعة بقوة 4300 مللي أمبير. إضافةً إلى عمر البطارية الطويل، يأتي هاتف HONOR 50 مزودا بتقنية الشحن السريع بقوة 66 واط من HONOR، وهي تقنية شحن سريع تتيح شحن البطارية بنسبة تصل إلى 70% خلال 20 دقيقة فقط. ويضمن وقت الشحن السريع هذا الحفاظ على اتصال المستخدمين بأقل فترة مطلوبة لإعادة الشحن.

شاشة منحنية مذهلة مع معدل تحديث 120 هرتز وحماية قصوى للأعين

يتميز هاتف HONOR 50 بشاشة منحنية بزاوية 75 درجة قياس 6.57 إنش من النوع OLED والتي تمنح المستخدمين تجربة بصرية غامرة وألوانا نابضة بالحياة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم جهاز HONOR 50 معدل تحديث للشاشة يبلغ 120 هرتز للحصول على تجربة مرئية أكثر سلاسة عند التصفح وممارسة الألعاب أو مشاهدة الأفلام. ولتوفير أقصى حماية للعين أثناء الجلوس أمام شاشة الهاتف لساعات طويلة على مدار اليوم، فإن شاشة هاتف HONOR 50 حاصلة على شهادة راحة العين من TÜV Rheinland.

تصميم يتلألأ مثل الألماس مع الحلقة المزدوجة الأيقونية

يتميز هاتف HONOR 50 بتصميم الحلقة المزدوجة المكونة من دائرتين، وهو تصميم مستوحى من تصاميم الخواتم الكلاسيكية لماركات المجوهرات الفاخرة، ويأتي الهاتف بأربعة ألوان جذابة – الكريستالي اللامع، كود HONOR، الأخضر الزمردي وأسود منتصف الليل – كما يتميز بتأثير ساحر يتلألأ مثل الألماس تحت الضوء، مما يميزه عن باقي الأجهزة الأخرى ويجعله الخيار الأمثل لمحبي الأداء الاستثنائي والتصميم الأنيق.

السعر والتوافر

سيتوفر هاتف HONOR 50 بسعة 8GB+256GB مقابل 2499 ريالا وبسعة 6GB+128GB مقابل 2199 ريالا. سيبدأ الطلب المسبق للإصدار 8GB+256GB بداية من 24 أكتوبر، كما سيتوفر الإصدار الآخر للطلب المسبق في وقت لاحق.

نبذة عن HONOR

هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون إحدى أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.