أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، بأن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) تلقى بلاغا أمس (السبت) عن حالة سقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة غرب مدينة الرياض، يستقلها 9 أشخاص، حيث تم على الفور انتقال فرق الدفاع المدني والمعدات المتخصصة لمثل هذه الحوادث إضافة إلى طيران الأمن والجهات المساندة لموقع الحادثة.



وقال: عند الوصول، تم إنقاذ 5 مصابين ونقلهم بواسطة طيران الأمن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما انتشلت الفرق 4 متوفين.

وأهاب المتحدث باسم الدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر أثناء تنزههم في المرتفعات الجبلية والأماكن الوعرة، والاتصال بالرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم 998 في جميع مناطق المملكة لطلب المساعدة في حال الطوارئ، متمنيا للجميع السلامة.