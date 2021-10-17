شدد أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي على سرعة إنجاز المشاريع الجاري العمل فيها التي تنفذها أمانة منطقة حائل مع مراعاة تطبيق جميع معايير الجودة ووسائل السلامة بالتنفيذ، مؤكداً خلال جولة تفقدية على سير عمل المشاريع، رافقه فيها وكيل الأمين للمشاريع المهندس محسن بن ناصر بن لبده ومدير عام مشاريع المدينة المهندس عتيق بن خالد القفيعي وعدد من المختصين بالأمانة، على ضرورة زيادة الجهد والعمل والالتزام بالجودة في تنفيذ المشاريع القائمة في المنطقة وتسليمها في الوقت المحدد لها.

والتقى أمين حائل خلال جولته عدداً من المقاولين المنفذين للمشاريع وناقش معهم المشاريع الجاري تنفيذها مطلعا على آخر الأعمال المنجزة، واستمع لشرح تفصيلي عن كل مشروع ونسبة الإنجاز به، وطالب «الزايدي» بتذليل أي معوقات تعيق سير عمل تنفيذ المشاريع في وقتها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليلها، مبيناً أن هناك العديد من المشاريع التنموية بالمنطقة، والأمانة تبذل قصارى جهدها لتسابق الوقت في تنفيذها مع ضمان جودتها.