أعلنت وزارة الداخلية إحصاء مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الأسبوع الماضي، إذ تم رصد 22,746 مخالفة في الفترة من 1443/3/4 وحتى 1443/3/10.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(8674)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(4251)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2113)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1630)، ومنطقة القصيم بـ(1611)، ومنطقة الجوف بـ(1215)، ومنطقة حائل بـ(1016)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(563)، ومنطقة جازان بـ(468)، ومنطقة عسير بـ(386)، ومنطقة تبوك بـ(364)، ومنطقة الباحة بـ(363)، ومنطقة نجران بـ(92).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.