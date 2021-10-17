افتتح وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية لجناح الوزارة في معرض جيتكس للتقنية المهندس عبدالله الربيعة اليوم (الأحد)، منصة وزارة الداخلية المشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 المقام في دبي.وأوضح أن الوزارة تشارك للمرة السابعة على التوالي وتتطلع إلى تقديم تجربة متميزة في المعرض عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة.وتشارك الداخلية هذا العام بخمسة محاور رئيسية تحت عنوان «حلول تقنية لوطن آمن»، تشمل الممكنات الرقمية ودورها في الحوكمة لخدمة المتعاملين، وخدمات الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن، والتعامل مع الأحداث والأزمات وإجراءات العمل، ومستقبل الخدمات والعمل الأمني ودور التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وجعل المدن أكثر أماناً، والاستخدام الأمثل للتقنية من خلال «أبشر داخلية» لتمكين جميع منسوبي الوزارة وكوادرها البشرية من إدارة موارد الوزارة المالية والبشرية وتنفيذ الإجراءات الداخلية والخدمات المساندة لمنسوبيها ولمجتمع الوزارة بشكل رقمي، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على البيئة ومبادرات الوزارة في مجال الإبداع والابتكار، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.وتهدف المحاور الخمسة إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل رؤية المملكة 2030، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على النسخة الجديدة من التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية، التي أسهمت في تطوير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.