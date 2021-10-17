أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية)، إضافة تحديثين جديدين ضمن البروتوكولات الصحية في منشآت التعليم العام والتعليم العالي الجامعي، وذلك بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

إذ كشف استشاري الطب الوقائي والصحة العامة في «وقاية» الدكتور عماد لافي المحمدي، أن التحديثين تمثلا في تقليص حد التباعد إلى 30 سنتيمترا بين الطاولات في التعليم العام والجامعي، وإمكانية استخدام القناع الطبي بدلا من الكمامة للمعلمين في حال الحرص على إيصال رسالتهم وتوضيح مخارج الحروف.

وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم (الأحد) لكشف مستجدات كورونا واللقاحات والبروتوكولات الصحية الوقائية، إن الإلزام بالكمامة سيكون في المواقع المغلقة، وهي الأماكن التي تكون داخل المباني، في حين لن يكون هناك إلزام بارتداء الكمامة في المواقع المفتوحة وهي الأماكن التي تكون خارج المباني.

وأفاد خلال المؤتمر بأن فايروس كورونا لم يشهد متحورات جديدة تدعو للقلق حتى الآن.