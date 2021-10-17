أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 41 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 47 حالة، ووفاة 3 حالات.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 547,931 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 106 حالات تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 536,947 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8763 حالة وفاة.
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