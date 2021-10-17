أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الأحد) بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مدينة جيزان بحق عبدالله بن علي بن محمد الزبيدي (سعودي الجنسية) لإقدامه على قتل عبدالمحسن بن حمود بن ضيف الله ناصر (سعودي الجنسية) وذلك بضربه على رأسه وسقوطه على الأرض ووفاته.

ووفقا للبيان، فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم بإصلاحية السجون في منطقة جازان.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.