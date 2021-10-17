عممت وزارة التعليم⁩ على كافة المدارس باحتساب درجة الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية للطلاب ضمن درجات المهمات الأدائية للمادة نفسها بحيث تعادل ١٠٪ من درجات أعمال السنة، وذلك خلال العام الدراسي الحالي ١٤٤٣هـ. وبينت الوزارة أنه بناء على ما ورد في الدليل الفني لتطبيق الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية للعام الدراسي الحالي وبناء على ما ورد في إجراءات التطبيق الواردة في الدليل الفني فإنه تحتسب نسبة الطالب في الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية ضمن المهمات الأدائية للطالب في المواد المستهدفة بما لا يقل عن 10% من درجات أعمال السنة (أي ٦ درجات) تتم إضافتها لدرجات المهمات الأدائية والتي تشمل الواجبات والبحوث والمشاريع والتقارير على أن يكون حساب الدرجات على النحو التالي: من 90% إلى 100% ست درجات، من 80% إلى 89% خمس درجات، من 70% إلى 79% أربع درجات، من 60% إلى 69% ثلاث درجات ونصف، من 50% إلى 59% ثلاث درجات، من 40% إلى 49% درجتان ونصف، من 30% إلى 39% درجتان، أقل من 30% درجة واحدة. وستكون إضافة الدرجة المستحقة في مادة اللغة العربية لطلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي، وفي مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم للمرحلة المتوسطة، وفي مادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية (أدبي - إنساني)، وفي مواد اللغة العربية والرياضيات ومواد العلوم الطبيعية في المرحلة الثانوية (علمي) وفي نظام المسارات في السنة الأولى من المرحلة الثانوية تضاف في مواد اللغة العربية والرياضيات ومواد العلوم الطبيعية على أن تقسم الدرجة المستحقة بالتساوي بين المقررات المسجلة للطالب. وشددت الوزارة على ضرورة إرسال الدرجات أسبوعيا لإدارات التعليم، على أن يرصد المعلم للطالب الدرجة الأعلى التي حصل عليها في جميع الاختبارات المحاكية حتى وقت الرصد، ويتاح الاختبار للطالب لمدة ٢٤ ساعة مع أحقية المعلم في توزيع الست درجات وفق ما يرى في نطاق درجات المهمات الأدائية، وتضاف درجة الاختبار المحاكي لفترتي الفصل الدراسي وتحتسب استثناء للفترة الثانية لهذا الفصل على أن يتم احتساب درجات الاختبارات المحاكية الدولية والتحصيلية من درجات المهمات الأدائية للطالب حسب طبيعة المادة.