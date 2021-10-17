جددت وزارة الصحة التأكيد على أنه لا يشترط استكمال التحصين بجرعات اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» للمرضى المنومين في المستشفيات أو المراجعين للخدمات الطبية في الطوارئ والعيادات.

وشددت على أنه سيتم تطبيق الفرز عليهم قبل تقديم الخدمة العلاجية.

كما أعلنت أنه يُشترط استكمال جرعات اللقاح لدخول المستشفيات بالنسبة للعاملين فيها وكذلك لمن يزور المرضى المنومين.

ودعت «الصحة» إلى استكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا للمساهمة في الوقاية من المتحورات، حاثةً على المسارعة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» أو تطبيق «توكلنا» للحصول على لقاح كورونا، مشيرة إلى أن جميع اللقاحات الموجودة في السعودية معتمدة وبالإمكان التبديل بينها حسب الدراسات العلمية الموثوقة.

يذكر أن السعودية دخلت مرحلة جديدة في مواجهة جائحة كورونا، بعد أقل من عامين من تطبيق الاحترازات المشددة، حيث عادت الحياة إلى طبيعتها، مع دخول قرار تخفيف الإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا حيز التنفيذ، بدءا من اليوم (الأحد) 17 أكتوبر 2021، إذ لن يتم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، وإلغاء التباعد الجسدي.