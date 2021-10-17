أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 7/‏ 10/‏ 2021 حتى 13/‏ 10/‏ 2021، عن ضبط (16550) مخالفا، منهم (7318) مخالفا لنظام الإقامة، و(7190) مخالفا لنظام أمن الحدود، و(2042) مخالفاً لنظام العمل. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (325) شخصاً، (50%) منهم يمنيو الجنسية، و(46%) إثيوبيو الجنسية، و(4%) من جنسيات أخرى، كما تم ضبط (55) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، و(107) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (86626) وافداً مخالفاً، منهم (77657) رجلاً، و(8969) امرأة. وأحيل (70771) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و(2889) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8941) مخالفاً.