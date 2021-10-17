شرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في إزالة ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام والتي اعتمدتها الرئاسة مع بداية جائحة فايروس كورونا. وأكد وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي أنه ومنذ بداية الجائحة عملت الرئاسة على تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام ومن أهمها ملصقات التباعد الجسدي التي وزعت في كافة أرجاء البيت الحرام، حيث تم في البداية اعتماد الملصقات على بعد مترين ثم مع منتصف المرحلة الثالثة تم تقليصها إلى المتر ونصف المتر، مشيرًا إلى أن الملصقات ساهمت بشكل كبير في عمليات إدارة التفويج والحشود داخل المسجد الحرام، وذلك من خلال الممرات ومسارات المطاف والسعي والمصليات وغيرها من الأمور التي رتبت للحفاظ على سلامة قاصدي ومرتادي البيت الحرام.