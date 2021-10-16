نَوّه رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أَحمد عُبَيد بِن دَغْر بجهود المملكة للتوصل لاتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي في عدن، مشيراً إلى قطع شوط في تنفيذه، وجارٍ تحقيق بقية الأشواط، للالتفات إلى المعركة الرئيسية في اليمن.

جاء ذلك خلال مشاركة «بِن دَغْر» في جلسة البرلمان العربي الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، التي عُقِدَت اليوم (السبت) بمقر جامعة الدول العربية.

وقال الدكتور «بِن دَغْر»: «إن الحكومة اليمنية الشرعية لم تغلق يوماً باباً للحوار مع الحوثيين لوقف نزيف الدم وحفظ ما تبقى من قدرات في اليمن، من خلال المرجعيات الدولية والخليجية والوطنية المعروفة لحل الأزمة اليمنية».

وأوضح رئيس مجلس الشورى اليمني أن مهمة الإنقاذ في اليمن تحتاج إلى وقف شامل لإطلاق النار، وحوار وطني يستند إلى المرجعيات الثلاث، تليه مصالحة وطنية، عادًّا جهود الأمم المتحدة في اليمن دون المستوى المطلوب، وأن الموقف في مجلس الأمن ما زال مُوحداً، حيث يُقِّر أعضاء المجلس بدور الحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره.