رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقال أمير تبوك في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: «يشرفني باسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك أن أرفع لمقامكم الكريم أصدق معاني الشكر والامتنان بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، يكون لها مجلس إدارة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز».

وأضاف: «إن هذا الأمر الملكي الكريم يشكل امتداداً للرعاية الكريمة والدعم السخي من مقامكم الكريم -أيدكم الله- الذي سيكون له -بمشية الله تعالى- الأثر في مسيرة التنمية والرخاء على نحو يتناسب مع قيمة محافظات أملج والوجه وضباء التاريخية والثقافية، وما تتميز به من فرص استثمارية واقتصادية، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، سائلاً المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة».

كما رفع أمير منطقة تبوك برقية شكر وامتنان لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بهذه المناسبة قال فيها: «إن هذا الأمر الكريم الذي يعد امتداداً للرعاية الكريمة والدعم السخي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- يجسد الرؤية السديدة والنظرة الثاقبة لسموكم الكريم الذي سيكون له -بمشيئة الله تعالى- الأثر في مسيرة التنمية والرخاء على نحو يتناسب مع قيمة محافظات أملج والوجه وضباء التاريخية والثقافية وما تتميز به من فرص استثمارية واقتصادية، وبما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، سائلاً المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم الكريم».