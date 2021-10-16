أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 45 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 41 حالة، ووفاة حالتين.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 547,890 حالة، من بينها 2230 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 110 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 536,900 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8760 حالة وفاة.

ودعت «الصحة» لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا للمساهمة في الوقاية من المتحورات، حاثةً على المسارعة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» أو تطبيق «توكلنا» للحصول على لقاح كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.