علمت «عكاظ» أن وزارة الصحة أتاحت التسجيل والحجز للحصول على جرعات التطعيم باللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» المعتمدة في السعودية، لحاملي هوية «زائر».

وكشفت أن الزائر للمملكة العربية السعودية يمكنه حاليا الحصول على لقاح «كورونا» من مراكز مختصة باستقبال الزائرين، ووفقا لما علمته «عكاظ»، دعت «الصحة» إلى التواصل معها على الرقم (937) لمعرفة المراكز التي تقدم التطعيم بلقاح كورونا للزائرين.

وكانت «الصحة» قد أعلنت في مراحل سابقة أن حجز المواعيد لتلقي جرعات لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية مقتصر على المواطنين والمقيمين، وفي حال إضافة فئات أخرى سيتم الإعلان عن ذلك في حينه، أما في المرحلة الحالية، فإنه ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» فإن التسجيل حاليا متاح لحاملي هوية «زائر» في مراكز مختصة.

وتأتي هذه الخطوة بعد التوسع الكبير في التغطية المجتمعية بالتحصين من كورونا في السعودية، إذ تم تقديم نحو 44.5 مليون جرعة من اللقاحات منذ بدء التطعيم وحتى اليوم، منها نحو 23.9 مليون جرعة أولى و20.6 جرعة ثانية، إضافة إلى ما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أمس (الجمعة) بأنه تقرر تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح كورونا المستجد «كوفيد-19»، بعدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، واستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في الحرمين الشريفين، وإلغاء التباعد والسماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها دون تقييد بالعدد، وذلك اعتبارا من غد (الأحد) 17 أكتوبر 2021.

يذكر أن تطبيق «توكلنا» يقدم خدمة عرض الجواز الصحي للمستخدم الذي تلقى لقاح كورونا، إذ يتم إرسال بيانات التحصين من وزارة الصحة، وينعكس ظهورها في «توكلنا» في الجواز الصحي، وفي حال تأخر ظهورها يتم التواصل مع «الصحة» لإرسالها إلى «توكلنا».