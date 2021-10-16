أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1443/3/1 الموافق 2021/10/7، حتى 1443/3/7 الموافق 2021/10/13، عن ضبط 16,550 مخالفاً، منهم 7318 مخالفاً لنظام الإقامة، و7190 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2042 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 325 شخصاً، 50% منهم يمنيو الجنسية، و46% إثيوبيو الجنسية، و4% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 55 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

كما تم ضبط 107 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 86,626 وافداً مخالفاً، منهم 77,657 رجلاً، و8969 امرأة، وتمت إحالة 70,771 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2889 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8941 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدمة للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.