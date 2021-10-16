رفع وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الملكية بتعيينه وزيرا للحج والعمرة.

وقال عبر حسابه في «تويتر» أمس (الجمعة): «يسعدني ويشرفني خدمة ضيوف الرحمن. وأسأل الله التوفيق في هذه الخدمة العظيمة».

ووجه الربيعة عباراته إلى زملائه وزميلاته في القطاع الصحي عقب صدور الأمر الملكي بإعفائه من منصبه وزيرا للصحة، وتعيينه وزيرا للحج والعمرة، قال فيها: «أتقدم بالشكر والامتنان لكم جهودكم المخلصة في القطاع الصحي. سعدت بالعمل معكم خلال الخمسة سنوات ونصف الماضية وتعلمت منكم الكثير».

وأضاف: «بدعم القيادة استطعتم تجاوز أكبر جائحة في العصر الحديث بكل إتقانٍ وتفانٍ وتميز على المستوى الدولي. فخورون بكم».

كما قدم التهنئة لزميله المهندس فهد الجلاجل على تعيينه وزيراً للصحة، وقال «عملت معه سنوات طويلة وكان متميزاً ومخلصاً ومتفانياً في عمله. أسأل الله له التوفيق والنجاح في هذا القطاع المهم».