ويهدف ولي العهد إلى تطوير وتنمية مختلف مناطق المملكة ورفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية فيها.

ويأتي دعم ولي العهد اللامحدود لتطوير مختلف مناطق المملكة واستثمار المقومات السياحية فيها لجعلها وجهات سياحية منافسة عالميا تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030.

ويهتم ولي العهد بتحقيق تنمية شاملة وغير مسبوقة لمختلف مناطق ومحافظات المملكة وليس المدن الكبرى في المملكة فقط.

أكد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، حرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تطوير مناطق ومحافظات المملكة واستثمار مقوماتها الطبيعية وميزاتها التنافسية لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها.