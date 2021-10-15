الرقم أ / 130
التاريخ 9 / 3 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 138) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 408) بتاريخ 28 / 7 / 1442هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعين معالي الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.
ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود