الرقم أ / 131

التاريخ 9 / 3 / 1443هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم (أ / 137) بتاريخ 10 / 6 / 1439هـ، ورقم (أ / 7) بتاريخ 12 / 1 / 1442هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُرقى الفريق الركن / مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن، ويعين قائداً للقوات المشتركة.

ثانياً: على سمو وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود