الرقم أ / 131
التاريخ 9 / 3 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم (أ / 137) بتاريخ 10 / 6 / 1439هـ، ورقم (أ / 7) بتاريخ 12 / 1 / 1442هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا سمو وزير الدفاع.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُرقى الفريق الركن / مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن، ويعين قائداً للقوات المشتركة.
ثانياً: على سمو وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود