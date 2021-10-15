الرقم أ / 129

التاريخ 9 / 3 / 1443هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 138) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى معالي الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير الصحة من منصبه.

ثانياً: يُعين معالي الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.

ثالثاً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود