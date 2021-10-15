حددت وزارة التعليم تنظيم إجازات نهاية الأسبوع المطولة، والإجازات بين الفصول الدراسية الثلاثة لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية خلال العام الدراسي الحالي ١٤٤٣هـ.

وبينت الوزارة أن الفئات جاءت كالتالي:

الفئة الأولى: شاغلو الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة.

الفئة الثانية: شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن (60%).

الفئة الثالثة: شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم وفي مكاتب التعليم، الذين تزيد نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس على (60%).

الفئة الرابعة: مديرو مكاتب التعليم ومساعدوهم وشاغلو الوظائف الإدارية بمكاتب التعليم.

الفئة الخامسة: منسوبو المدارس (معلمون وإداريون).

وأشارت الوزارة إلى أن الفئتين الأولى والثانية في إجازات الأسبوع المطولة يتمتعون بإجازاتهم وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بينما الفئات الثالثة والرابعة والخامسة يتمتعون بالإجازات كاملة.

وفي حال الإجازة بين الفصول الدراسية الثلاثة يتمتع منسوبو الفئتين الأولى والثانية بإجازاتهم وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالنسبة للفئتين الثالثة والرابعة يتمتعون بالإجازات بالتناوب بما لا يتعارض مع مصلحة العمل، فيما يتمتع منسوبو الفئة الخامسة بالإجازات كاملة، على أن يتمتع الإداريون والإداريات في الوزارة وإدارات التعليم بإجازاتهم وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.