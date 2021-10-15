أدانت جمهورية التشاد الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على مطاري أبها وجازان بالمملكة، وتسببت في إصابة عدد من الأشخاص بجروح وأوقعت خسائر مادية.

وعبرت وزارة الخارجية التشادية في بيان اليوم، عن قلقها من أن هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تشنها المليشيات الحوثية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي ولجميع الأعراف الدبلوماسية، تزيد من التوتر في المنطقة وتعيق الجهود الرامية إلى إيجاد مخرج شامل وسلمي للأزمة.

وأكدت وزارة الخارجية في البيان ذاته، تضامن الحكومة التشادية مع المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أهمية إيجاد حل سريع للأزمة اليمنية بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة.