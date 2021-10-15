أعربت دولة الكويت اليوم (الجمعة) عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار محاولات مليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة عبر استهداف مدينة جازان بطائرة مسيرة وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بزورقين مفخخين.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد البيان وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.