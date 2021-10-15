أعلنت الإدارة العامة للمرور صدور لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة والعقوبات المترتبة على مخالفتها.

وتضمنت اللائحة القواعد التنظيمية لإنشاء مدارس تعليم القيادة من النواحي الفنية والإدارية والآلية التشغيلية لتلك المدارس في جوانب تأهيل وتدريب المتقدمين لها والشروط الواجب توافرها في الكوادر العاملة فيها، إضافة إلى تحديد الإطار التنظيمي لمزاولة مهنة تعليم القيادة، وذلك في سبيل رفع مستوى التعليم والتدريب على القيادة وفق أحدث الطرق والأساليب لتحقيق متطلبات السلامة المرورية.

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