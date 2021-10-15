قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان، أوراق اعتماده لرئيس جمهورية كوريا مون جيه إن.

ونقل السفير السدحان للرئيس الكوري تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وتمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية كوريا دوام التقدم والازدهار.

فيما حمّل الرئيس الكوري، السفير السدحان تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء.