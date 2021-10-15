شهدت السعودية انخفاضا كبيراً في أعداد الإصابات الجديدة اليومية بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في الأسبوعين الأول والثاني من شهر أكتوبر الجاري (1 - 14 أكتوبر)، مقارنة بالفترة ذاتها من شهر سبتمبر، بنسبة تجاوزت 158.5%.

إذ شهدت الفترة (1 - 14 أكتوبر الجاري) تسجيل 663 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» في السعودية، في حين أن الفترة ذاتها من شهر سبتمبر شهدت رصد 1714 إصابة جديدة.

وفي ما يتعلق بأعداد المتعافين في الفترة (1 - 14 أكتوبر الجاري) فقد بلغ إجماليها 645 حالة تعافٍ، بانخفاض يتخطى 262.8% عن الفترة ذاتها من شهر سبتمبر الماضي التي شهدت تعافي 2340 حالة، وهذا الانخفاض الكبير في أعداد المتعافين يُعزى إلى الانخفاض الكبير في الإصابات المؤكدة في ذات الفترة.

أما في ما يخص الوفيات بسبب كورونا، فقد بلغ إجماليها 39 حالة وفاة في الـ14 يوما الأولى من شهر أكتوبر الجاري، بانخفاض تجاوز 125.6% عن الفترة ذاتها من شهر سبتمبر الماضي التي شهدت إعلان وفاة 88 حالة في إجمالي الفترة.