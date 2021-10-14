دشّن رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، منصة «امتياز» لخدمة طلاب وطالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد دعجم.

وأوضح عميد الكلية الدكتور ماجد آل فائع، أن المنصة تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات أبرزها عمليات ترشيح طلبات الطلاب والطالبات لمرحلة الامتياز بنظام إلكتروني متكامل، وتطوير الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي الذي تسعى إليه الجامعة. وتم بناء المنصة بالتعاون بين الإدارة العامة لتقنية المعلومات ووكالة كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها للشؤون السريرية والتدريب. وأضاف أن المنصة تقدم العديد من الخدمات لجميع طلاب وطالبات الكلية خلال فترة الامتياز، ومن أبرزها طلبات الإجازة، والتحويل، والتأجيل، وكذلك الرغبات الداخلية والخارجية، وطباعة المشاهد، إضافة إلى أرشفة بيانات الخريجين، كما ستسهم في أتمتة عمليات الترشح وفقاً للرغبة والمعدل، بناءً على معلومات المتقدمين الواردة من نظام «أكاديميا». حضر اللقاء وكلاء الكلية ومسؤولو عدد من الجهات ذات العلاقة في الجامعة.