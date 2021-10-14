تستقبل ميادين الرماية الحية بمقر نادي الصقور السعودي في ملهم (شمال مدينة الرياض)، الزوار لممارسة هذه الهواية، لمدة ثلاثة أشهر، تستمر حتى يوم 31 من ديسمبر المقبل.

ويوفر النادي في تجربة استثنائية ومتكاملة، بمقره ميداناً احترافياً بمجموعة مسارات داخلية وخارجية، إلى جانب مطاعم ومقاهٍ راقية ومتنوعة، ومتجر للهدايا التذكارية، وإسطبل للخيل، لتجمع الموروث السعودي وعشاق الرماية والصيد في مكان واحد، في فعالية هي الأولى من نوعها في العاصمة الرياض.

ويقدم الميدان ثلاثة أنواع من الرماية؛ الأولى بالمسدس (عيار 9 ملم)، والثانية بالبندقية، والثالثة بالشوزن، في ميادين مفتوحة وأخرى مغلقة، تلبي رغبات كافة الزوار وهواة الرماية والصيد والمقناص، حيث خُصص ميدانان داخليان للمسدس، وميدان خارجي واحد للبندقية، وستة ميادين خارجية للشوزن.

ويلتزم ميدان الرماية بالشروط واللوائح العامة؛ من بينها اشتراط أن يصطحب الرامي (من عمر 15 سنة إلى 18 سنة) ولي أمره، ويتيح الميدان خدماته لكلا الجنسين، ويشرف على الميادين مدربون محترفون يحملون شهادات معتمدة في عالم الرماية، حيث يصاحب كل رامٍ مدرب معتمد، وقبل الدخول إلى ميدان الرماية يقدم المدربون حصة تدريبية مبسطة حول كيفية التعامل مع الأسلحة وإصابة الهدف، لتوفير جو آمن وصحي لممارسة هذه الهواية.

كما يوفر ميدان الرماية خدمات خاصة لكبار الشخصيات وعشاق التميز، ويستقبل زواره طيلة أيام الأسبوع من الرابعة عصراً حتى الـ11 مساءً، ويمكن حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني (topgun-sa.com).