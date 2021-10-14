نالت جامعة الطائف شرف الدخول في تصنيف QS العالمي، ويعد هذا التصنيف الثالث الذي تدخله جامعة الطائف.

ورفع رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري التهنئة لمقام القيادة الرشيدة، ولوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالإنجاز الذي حققته الجامعة، مثمناً دعم واهتمام القيادة ومتابعة وتوجيه وزير التعليم التي تؤكد تسخير كافة الإمكانات للنهوض بالتعليم والارتقاء بمخرجاته بوصفه ركيزة رئيسة مهمة نحو صناعة مستقبل واعدٍ ومشرقٍ يُساهم أبناء وبنات الوطن في بناء لبناته والوصول به نحو آفاق التقدّم والازدهار في مختلف المعارف والعلوم.

وأضاف رئيس جامعة الطائف أن تحقيق الجامعة لهذا المنجز على مستوى الجامعات العالميَّة بحسب تصنيف QS يعزز من مكانة جامعات الوطن، ويبرهن ما وصلت إليه من تقدّم في مختلف مجالات المعرفة الأمر الذي يضاعف المسؤوليات لمواصلة التميّز وتحقيق النجاحات وإحداث نقلة نوعية تُعزز مكانة الجامعة محلياً وعالمياً.

وأكد الدكتور عسيري عزم الجامعة على المضي قُدماً في التطوير المستمر بما يُحققُ مُستهدفات رؤية 2030 الرامية لرفع درجة تنافسية الجامعات الُّسُعودية على الساحة العالمية، وفي الوقت عينه الوصول لتعليم مُزدهر ومجتمع حيوي يُسهم في بناء وطنٍ مُتقدم ورائد في مختلف المجالات.

ويُعتبر تصنيف (QS) من التصنيفات العالمية الهامة التي تصدر سنوياً عن Quacquarellu Symonds البريطانية المتخصصة في مجال التعليم، وهو تصنيف عالمي وإقليمي لأكثر من 1300 جامعة على مستوى العالم في 5 مجالات هي علوم الفنون والإنسانيات والهندسة والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية والإدارية والعلوم الطبية والعلوم الحياتية والطب، ويعتمد التصنيف على ترتيب الجامعات في ٤٨ مجالا إقليميا في تخصصات بينية مختلفة. وخلال العام الحالي 2021 حققت جامعة الطائف العديد من المنجزات المحلية والعالمية إذ دخلت الجامعة للمرة الأولى تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات، محققةً المركز الرابع على جامعات المملكة ويعتبر التصنيف من أهم تصنيفات الجامعات العالمية والأكثر جدارة بالثقة، يليه دخولها ضمن تصنيف التايمز لتحتل مكانة علمية وأكاديمية بين جامعات العالم.