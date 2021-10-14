كشف أمين الأحساء المهندس عصام الملا، عن إنجاز 60% من المرحلة الرابعة لأعمال مشروع منتزه جبل الشعبة (شمال شرق الواحة)، التي تتضمن إضافة عناصر ترفيهية وخدمية عدة للمشروع ومنها مرافق وساحات سباقات رالي ودرفت ومناطق طيران شراعي، وموقع لسباقات المركبات الرملية، وجسور مشاة تعبر الشلالات، مواقف إضافية للمركبات والحافلات في موقع التلفريك والبحيرات، وممرات مشاة ومناطق مظللة، وموقع لعربات الطعام (food truck)، وتسوير المنتزه بنباتات تسلق، وإنشاء بيت زجاجي يحتوي على الأشجار والنباتات من جميع الفصائل التي لا تعيش بالمناطق الحارة، وتوفير نظام تبريد للأجواء خاصة في فصل الصيف.

وأكد أن المشروع يسهم في تعزيز جهود أنسنة المدن، أحد مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة المنبثق من رؤية المملكة 2030، منوهًا إلى أن المشروع يهدف الى توفير بيئة طبيعية مناسبة، وجذب أفراد الأسرة وفئة الشباب، لما يحويه من عناصر ترفيه ومغامرات، مع المحافظة على هوية الموقع، والتأكيد على حرص الأمانة بتسخير كافة الإمكانات والجهود التي تكفل بإيجاد عوامل وعناصر الجذب الترفيهي والسياحي للمواطن.

يشار إلى أن المرحلتين الأولى والثانية من المشروع تم من خلالهما إنجاز عناصر عدة وتضمن ذلك تنفيذ ساحات تزلج جبلية، ومظلات للجلوس، وساحات خاصة بإقامة الفعاليات والأكشاك المؤقتة للمناسبات العامة، ومجاميع ألعاب الأطفال، وممرات المشاة، وتنفيذ أعمال زراعية ومسطحات خضراء، وتركيب الإنارة الليلية للممرات والطرق الداخلية للمنتزه، ومواقف للمركبات، والتلفريك المعلق الذي يبلغ طول مساره 1500 مترًا، ومكون من ثلاث محطات، وبحيرتين سفلية وعلوية على مساحة 10 آلاف متر مربع، وشلالين بطول يقدر بنحو 1100 متر على شكل تضاريس الجبل، و3 جسور شد خشبية معلقة تراوح أطوالها بين 190 و320 مترًا، والحبل الطائر (sky rope)، وآبار مياه جوفية، ودورات مياه في مواقع مختلفة من الجبل، فيما تركزت خطوات المرحلة الثالثة للمشروع في الأعمال الميكانيكية لتشغيل البحيرات والشلالات، وتركيب ألعاب المغامرات، تجهيز المسطحات الخضراء والأشجار وزيادة الرقعة الزراعية.