وقف أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي يرافقه المختصون من الأمانة على المشاريع التنموية والتطويرية بالبلديات المرتبطة (بلديات محافظات الخربة، رنية، تربة، الموية، ميسان) وبلديات مراكز (ظلم وبني سعد والمحاني والقريع بني مالك وقيا)، ضمن برنامج الوقوف الميداني على سير العمل، وتعزيز الخدمات البلدية وتطوير منظومات الانجاز بالمبادرة.

والتقى الدكتور القثامي خلال زيارته برؤساء البلديات المرتبطة ورؤساء الأقسام لدراسة آليات التطوير للخدمات البلدية وايصالها للمستفيدين بما يحقق توجيهات وتطلعات ولاة الأمر للتسهيل على المواطنين وراحتهم.

ووقف خلال جولته على مشاريع البنية التحتية، ومشاريع درء أخطار السيول، وتصريف مياه، ومشاريع السفلتة وإعادة تأهيل الطرق والشوارع، وشبكات الانارة، ودعم الخدمات البلدية، وآلية تعزيزها وفق خطط الانجاز بما يضمن وصول الخدمات للأهالي بالشكل المطلوب، بالاضافة الى دراسة المعوقات ووضع حلول ذات كفاءة، وضمان راحة وسلامة الأهالي.

واطلع أمين الطائف خلال زيارته على انجازات البلديات المرتبطة بمشاريع تحسين المشهد الحضري ومراحل الانجاز بمحاورها المختلفة ومنها إعادة طلاء محددات المسارات والارصفة، وازالة السيارات والهياكل الخربة، ومعالجة الحفر وتشققات الشوارع، وازالة الكتابات العشوائية، وطلاء الجدران، ورفع المخلفات الصلبة والمتروكات، موجهاً بضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن القضاء على ظواهر التشوه البصري، ومشيراً إلى ضرورة التفاعل مع البلاغات الواردة عبر تطبيق بلدي او عبر هاتف العمليات الموحد ٩٤٠.