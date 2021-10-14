أزالت أمانة محافظة جدة بالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء ورشا مخالفة ومستودعات أقيمت داخل حرم أبراج الضغط العالي على طريق مكة في نطاق بلدية الجنوب الفرعية.

وأكد رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد بن سراج الشافعي أن الفرق الميدانية باشرت إزالة مبان مخالفة، بعد استكمال الإجراءات النظامية، بمساندة الفرق الميدانية.

وأهابت الأمانة بضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.