أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تحديثاً للوائح معالجة تذاكر السفر للرحلات الجوية الملغاة بسبب جائحة كورونا، حيث وجهت الناقلات الجوية العاملة في المملكة التي قامت بإلغاء أي رحلة جوية بسبب جائحة كورونا (كوفيد- 19) بمعالجة أوضاع المسافرين وفق 3 حالات.

وتأتي الحالة الأولى في حال اختيار المسافر فسخ التعاقد، تعاد له قيمة التذاكر (خط السير غير المستخدم) حسب وسيلة الدفع.

أما الحالة الثانية في حالة إصدار قسيمة تبادلية للمسافر، فتتاح له إعادة استخدامها أو استردادها بحسب رغبة المسافر دون دفع أي مقابل أو رسوم إضافية مقابل إعادة الاستخدام أو الاسترداد.

وتأتي الحالة الثالثة في حال قبول المسافر إعادة جدولة رحلته، فلا يترتب على ذلك تحصيل أي مبالغ أو رسوم إضافية إذا كانت على نفس خط السير، وإذا طلب المسافر تغيير خط السير فيحق للناقل الجوي تحصيل فرق السعر فقط دون إضافة أي رسوم أخرى بغرض إعادة الجدولة أو الإصدار.